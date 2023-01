Scuola: ex rettore, voti sotto il 4 sono una condanna

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - Basta ai voti sotto il 4? L'ex rettore della Libera università di Bolzano Hans Drumbl non ha dubbi. "La proposta dell'assessore provinciale Achammer, che ora viene discussa a livello nazionale, è sensata e rappresenterebbe un miglioramento dal punto di vista pedagogico", spiega il professore emerito. "Un voto bassissimo non è altro che una 'condanna' dell'alunno che viola addirittura la sua sfera personale. Si tratta - prosegue Drumbl - di una perdita di faccia, una vergogna che uccide qualsiasi voglia di riscatto e di recuperare, visto che è quasi impossibile". Il professore fa anche presente che in Germania e in Austria "addirittura esiste solo un voto negativo". (ANSA).