Austria: Kompatscher, da Van der Bellen discorso stimolante

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - "Il presidente austriaco Van der Bellen ha tenuto un discorso straordinariamente stimolante in cui è stata sottolineata la necessità di un sistema comune di società e valori". Lo afferma il governatore altoatesino Arno Kompatscher, che ha assistito a Vienna alla cerimonia di insediamento.

"Il presidente federale - prosegue - ha fatto affermazioni importanti e ha sottolineato verità che devono essere prese a cuore e affrontate". Van der Bellen ha sottolineato che la politica deve dare un orientamento, prendere decisioni basate su prove e fornire informazioni corrette, evidenziando chiaramente anche le verità spiacevoli. La politica ha il dovere di creare il contesto per lo sviluppo economico e personale di ogni individuo. I politici devono guidare, non sedurre. "Nelle sue parole, Van der Bellen ha sottolineato in modo impressionante i valori europei fondamentali: libertà, uguaglianza, solidarietà e dignità umana. Questi devono continuare a essere il fondamento dei nostri pensieri e delle nostre azioni", ha sottolineato Kompatscher.

Il presidente della Provincia è rimasto colpito anche dalle chiare affermazioni "sul necessario rispetto dei valori e delle istituzioni democratiche e sull'esigenza di coesione, per ridare ai giovani la fiducia nel futuro". "Faccio i miei migliori auguri al capo di Stato austriaco per il suo secondo mandato e mi auguro di avere ulteriori scambi con il presidente federale sui temi dell'Alto Adige e della nostra Autonomia", spiega Kompatscher. "Grazie alla funzione tutrice dell'Austria, abbiamo sempre mantenuto un rapporto intenso e amichevole con i leader politici austriaci e sono fiducioso che questo continuerà anche in futuro", conclude. (ANSA).