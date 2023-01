Austria: Van der Bellen giura per il suo secondo mandato

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha giurato a Vienna per il suo secondo mandato.

Lo scorso 17 ottobre il verde era stato confermato al primo turno come inquilino della Hofburg con il 56,7% dei consensi.

Socialdemocratici e popolari avevano rinunciato a presentare propri candidati. L'insediamento è avvenuto davanti alle due camere del parlamento austriaco riunite. Al pronunciamento della formula del giuramento è seguita una lunga standing ovation dei parlamentari, tranne di quelli dell'ultradestra Fpoe che si sono limitati a un breve applauso.

"Sono contento di poter servire altri sei anni come presidente della repubblica", ha detto il 79enne nel suo intervento. In riferimento alle attuali crisi che stanno interessando l'Europa ha detto: "Ce la faremo e queste non sono solo parole". Van der Bellen ha poi ribadito la necessità di "tenere alta e difendere la nostra democrazia" e i diritti fondamentali. (ANSA).