Sci: Shiffrin in testa a gigante Plan de Corones, Brignone 3/a

(ANSA) - PLAN DE CORONES, 24 GEN - La statunitense Mikaela Shiffrin in 58.72 e' al comando dopo la prima manche, con tracciatura del suo allenatore, del primo gigante di cdm di Plan de Corones. Seconda in 58.85 la svizzera Lara Gut-Behrami mentre e' buona terza in 58.99 l'azzurra Federica Brignone. Piu' indietro, con una sciata meno aggressiva del solito, la piemontese Marta Bassino finita 10/a in 1.00.14.

Per l'Italia, dopo la prova delle prime 32 atlete al via, ci sono poi Asja Zenere al momento 28/a in 1.02.06 e Roberta Melesi in 1.02.32 a caccia della qualifica per la seconda manche.

Si gareggia con cielo coperto e fondo perfetto sulla bella pista La Erta (la ripida), con un tratto centrale in forte pendenza, che dall'alto del comprensorio di Plan de Corones piomba al centro del paese ladino di San Vigilio di Marebbe.

Seconda decisiva manche alle 13,30. (ANSA).