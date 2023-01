Giornalisti: vescovo Trento, cifra professione sia l'umano

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - "L'uomo diventa umano quando guarda fuori di sé, non vive su se stesso, ma immagina la sua vita declinata con altri volti. Una provocazione per chi fa comunicazione al giorno d'oggi: fare in modo che la cifra della professione giornalistica sia l'umano". Così l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, durante la celebrazione in occasione della ricorrenza annuale di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. La celebrazione è stata organizzata dall'Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi) del Trentino Alto Adige, in collaborazione con la diocesi di Trento.

"Auguro a tutti di avere capacità di fare 'decantare' la notizia, di prendersi degli spazi di riflessione per evitare che chi condiziona la comunicazione per interessi economici o di dominazione abbia la meglio", ha aggiunto Tisi, ringraziando i giornalisti locali e ricordando i giornalisti "che si avventurano nella professione con poche tutele" e che ha "pagato con la vita il proprio impegno". (ANSA).