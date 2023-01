Elezioni: Dal Ri (Pd), continua dialogo con Patt

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - "Dobbiamo provare fino all'ultimo ad agganciare il Patt, perché è stato un elemento importante nella nostra esperienza di governo". Con queste parole Alessandro Dal Ri, consigliere comunale del Partito democratico che ha annunciato la sua candidatura per la carica di segretario provinciale del partito, ha spiegato la sua posizione nei confronti del Patt in vista delle elezioni provinciali dell'autunno 2023.

"I tentativi di dialogo continueranno. Dopodiché, per fare un matrimonio bisogna essere in due. Mi sembra che Simone Marchiori abbia detto che decideranno a breve", ha aggiunto Dal Ri.

Parlando del tavolo che in queste settimane si sta riunendo per trovare il nome di un candidato per il centrosinistra, Dal Ri ha detto che "con un congresso del Partito democratico pendente, il tavolo uscirà in prima battuta con una linea piuttosto che con un candidato, che rischierebbe di venire bruciato dopo il congresso. Il nome sarà una conseguenza dell'alleanza". (ANSA).