Biathlon: Wierer solidale con Sanfilippo dopo il suo addio

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - La campionessa azzurra Dorothea Wierer su Facebook esprime la sua solidarietà a Federica Sanfilippo che ha annunciato l'addio all'agonismo dopo non essere stata convocata alle gare di Coppa del mondo ad Anterselva.

"23 anni fa - scrive Wierer postando anche alcune foto con l'amica - iniziammo insieme la nostra avventura nel mondo del biathlon. Per me non è facile accettare quello che ti è successo. Credo che non ti meritassi di essere trattata cosi e credo che tu non abbia avuto le possibilità che meritavi. Non sei mai andata a genio a chi gestisce adesso le cose e quindi non si poteva arrivare a un risultato diverso". "Sono molto molto amareggiata e delusa", prosegue Wierer. "Il nostro sogno era quello di fare le olimpiadi di casa insieme e questo non potrà accadere e il nostro sogno si è infranto. Sono sicura che troverai il modo di essere apprezzata e dimostrare il tuo vero valore", conclude l'altoatesina. (ANSA).