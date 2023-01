Sci: Federica Brignone vince il super G di St. Anton

(ANSA) - ST ANTON, 14 GEN - Successo n.21 per l'azzurra Federica Brignone - diventata cosi' l'italiana piu vincente di sempre in coppa del mondo staccando Sofia Goggia - che con un finale fulminante ha dominato in 1.00.21 il primo superG di St.Anton. Alle sue spalle le svizzere Joana Haehlen in 1.0075 e Lara Gut- Behrami in 1.00.87. Fuori Goggia per una spettacolare caduta finita senza danni ma che ha provocato un momento di grande apprensione, in classifica per l'Italia ci sono anche Marta Bassino 8/a in 1.01.24 ed Elena Curtoni 13/a in 1.01.56.

Curtoni con 140 punti mantiene il pettorale rosso di leader del superG ex aequo con la norvegese Mowinckel. (ANSA).