Biathlon: in Cdm le azzurre terze nella staffetta a Rupholding

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Secondo podio stagionale nella Coppa del mondo di biathlon per la staffetta femminile azzurra, terza nella gara a squadre di Ruhpolding (Germania) con il quartetto composto da Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Dorothea Wierer. L'Italia (0+4) è arrivata al traguardo con un ritardo di 33″5 sulla trionfatrice Norvegia (0+6) che ha chiuso in 1h08'17″3 davanti Germania (0+10), attardata di 15″3.

Ancora una volta il mix fra 'senatrici' e giovani sembra avere trovato il giusto punto di aggregazione, un ottimo segnale in vista dei Mondiali di Oberhof del 6-19 febbraio, che saranno preceduti dal classico appuntamento di Anterselva del 19-22 gennaio.

"Abbiamo invertito le posizioni partenza di Comola e Passler per capire quali scelte possiamo fare a seconda delle esigenze - ha dichiarato il dt, Klaus Hoellrigl -. Le risposte sono state positive, al momento le cose girano bene ma dobbiamo tenere i piedi per terra, perché ogni gara ci riserva qualche sorpresa".

Domani, ultime gare del trittico tedesco con le mass start: uomini alle 12.30 con Tommaso Giacomel e donne alle 14.45 con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. (ANSA).