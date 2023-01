Oberrauch,innovazione la chiave più importante per il futuro

(ANSA) - BOLZANO, 09 GEN - "L'innovazione si fa nelle imprese ed in questo particolare momento storico, è proprio l'innovazione il fattore decisivo e irrinunciabile non solo per l'economia, ma per tutta la nostra società. L'innovazione è la chiave più importante per affrontare la crisi climatica e il passaggio alle energie rinnovabili". Lo ha detto il presidente di Assoimprenditori, Heiner Oberrauch, in occasione del ricevimento degli Imprenditori al Noi Techpark.

Secondo Oberrauch, "le imprese non hanno bisogno di contributi per l'attività ordinaria, ma ora più che mai di un contesto e di misure che incentivino l'innovazione per rispondere alle sfide del nostro tempo: il cambiamento climatico e quello demografico". "Un settore - ha aggiunto - che contribuisce per oltre il 20 per cento al nostro Pil, più di qualunque altro. Che dà lavoro a oltre 50.000 persone. Che realizza l'85 per cento dell'export. Che garantisce tre quarti della spesa in ricerca e sviluppo. Un settore che sarà indispensabile per affrontare la crisi climatica, la trasformazione energetica, il cambiamento demografico e il processo di digitalizzazione a cui stiamo andando incontro".

Il presidente di Assoimprenditori ha auspicando che il 2023 "sarà un anno importante per il nostro futuro e ancor più per le prossime generazioni. Se vogliamo dare una prospettiva ai nostri giovani, riportare qui talenti da fuori, allora una delle priorità è un mercato degli affitti a costi sostenibili. Sembra che su questo siano tutti d'accordo".

Oberrauch ha concluso il suo intervento invitando la politica a lasciare alle spalle le polarizzazioni. "Se vengono fatte delle affermazioni ingiuste, allora assumersi responsabilità significa anche prendere le difese di qualcuno, anche se non si tratta del compagno politico. La politica può prendere come modello la collaborazione tra le organizzazioni sindacali e Assoimprenditori", così il presidente. (ANSA).