Ratzinger: Muser,in Benedetto XVI sintesi tra fede e ragione

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - "Un brillante intellettualismo e una fede semplice, umile e onesta hanno trovato in Benedetto XVI la sintesi tra fede cristiana e ragione". Lo ha detto il vescovo di Bolzano Bressanone, Ivo Muser, nella messa da requiem celebrata nel duomo di Bressanone in suffragio del Papa emerito.

Tra i tanti momenti che legano Joseph Ratzinger alla città vescovile, alla diocesi ed all'Alto Adige, Muser ha citato la preghiera dell'Angelus del 3 agosto 2008, quando il Papa "ricordò a tutti noi - ha detto il vescovo - che le cose più grandi della nostra vita non si possono comprare, perchè ci sono date solo in dono. E allora anche noi dobbiamo diventare donatori: nell'ambito spirituale, regalando bontà, amicizia, amore, ma anche nell'ambito materiale, cercando di rendere il mondo più umano, vale a dire più vicino a Dio".

Il vescovo ha poi ricordato l'incontro del 6 agosto con il clero diocesano, quando Benedetto XVI lanciò un appello a salvaguardare il creato voluto da Dio: "Il consumo del creato inizia quando non abbiamo più alcuna aspirazione, perchè vogliamo solo noi stessi", disse il Papa come ha ricordato Muser che ha rivolto "un profondo grazie" a Ratzinger, "a titolo personale e a nome della diocesi. Grazie per il grande lavoro di una vita, per il servizio petrino, per il rapporto personale con la nostra diocesi e con la nostra terra". (ANSA).