Austria: già 11 sciatori morti e 100 feriti gravi in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - Undici sciatori morti e un centinaio di feriti grave: è questo il bollettino da guerra che arriva dal Tirolo austriaco, per questa stagione invernale ancora giovane. La polizia è intervenuta finora per circa 200 incidenti sugli sci, scrive il quotidiano Tiroler Tageszeitung, anche se il numero complessivo degli infortuni ovviamente è molto più alto.

Le cause sono l'alta velocità su piste spesso affollate e ghiacciate, come anche la carenza di neve a bordo pista. La neve fresca infatti aiuta ad attenuare e frena la caduta. Mentre il numero complessivo degli infortuni è leggermente sotto la media degli ultimi anni, preoccupa quello dei morti e feriti gravi.

Otto decessi sono avvenuti a causa di incidenti, mentre tre per arresto cardiaco. Il numero è raddoppiato rispetto al passato.

(ANSA).