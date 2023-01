Tetto di una casa in fiamme a Siusi

(ANSA) - BOLZANO, 02 GEN - Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte, poco prima delle ore 3, per un incendio scoppiato nel tetto di abitazione a Siusi. Il veloce intervento ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ad altre parti dell'edificio. Il tetto è stato aperto in più punti per poter localizzare il focolaio e spegnere il fuoco. Sono proseguite per tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento del rogo. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota. Non ci sono stati feriti. (ANSA).