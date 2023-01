Eurocar Italia acquisisce il Centro Porsche di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 02 GEN - "Auto Carrera Bz", concessionaria del marchio Porsche di Bolzano è stata acquisita, attraverso il Gruppo Eurocar Italia da "Porsche Holding Salzburg", società interamente controllata da Volkswagen AG, che espande così l'attività di vendita al dettaglio nel Nord Italia.

Il Centro Porsche di Bolzano, che faceva finora capo all'imprenditore Franz Staffler, impiega quattordici persone, consegna circa 110 auto nuove e 100 auto usate all'anno e ha raggiunto un fatturato di circa 17 milioni di euro nel 2021.

"La vendita al Gruppo Eurocar Italia è stata una decisione emotiva, difficile, ma anche ben ponderata, dopo 100 anni di attività della nostra famiglia nel settore automobilistico - commenta Franz Staffler - Mai prima d'ora il settore automobilistico ha affrontato un momento così importante e di grandi cambiamenti. Per questo ho deciso di affidare l'azienda ad un gruppo internazionale che ha tutte le possibilità per affrontare le nuove sfide che ci attendono. Con questo passo, la mia famiglia esce da questo settore commerciale".

"Con la sua eccellente reputazione, Auto Carrera Bz S.r.l. è un'estensione promettente e orientata al futuro per la rete esistente di concessionari Eurocar Italia e per le nostre attività nel settore delle auto di lusso e sportive.

Continueremo in futuro la tradizione ed il percorso di successo che la concessionaria ha iniziato", ha dichiarato Rainer Schroll, amministratore delegato di Porsche Holding per il Retail. (ANSA).