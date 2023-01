Droga:fermati con 1 kg di cocaina in auto,3 arresti a Trento

(ANSA) - TRENTO, 02 GEN - La Guardia di finanza di Trento ha arrestato tre persone di origine marocchina, rispettivamente di 40, 36 e 27 anni, per traffico illecito di stupefacenti. I tre - si apprende - sono stati fermati per un controllo stradale mentre percorrevano una delle principali arterie di ingresso nel capoluogo trentino a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Il nervosismo delle persone a bordo dell'auto ha indotto i finanzieri ad eseguire un controllo accurato dell'auto, rinvenendo, all'interno del vano batteria, un panetto di cocaina di un chilogrammo.

La sostanza sequestrata, il cui livello di purezza avrebbe permesso la realizzazione di almeno 4.500 dosi, avrebbe fruttato oltre 270.000 euro.

I tre fermati, residenti in provincia di Bergamo, sono stati quindi tratti in arresto in flagranza di reato e trasferiti nel carcere di Trento. (ANSA).