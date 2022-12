Ratzinger: Tisi, lascia pagine indimenticabili di vita e studio

(ANSA) - TRENTO, 31 DIC - "La Chiesa di Trento si unisce alla Chiesa universale nell'affidare il Papa emerito Benedetto XVI all'abbraccio di Dio Padre e di quel mistero di amore e di misericordia di cui egli è stato profeta mirabile e instancabile. Ci lascia pagine indimenticabili di vita umile e di studio appassionato". Così l'arcivescovo di Trento Lauro Tisi in occasione della morte del Papa emerito Benedetto XVI.

"Ricordo in particolare - aggiunge monsignor Tisi - le sue bellissime parole pronunciate a Friburgo nel 2011 quando denunciò i pericoli di una 'Chiesa soddisfatta di sé stessa, che si accomoda in questo mondo, è autosufficiente e si adatta ai criteri del mondo'. Una Chiesa che 'non di rado dà all'organizzazione e all'istituzionalizzazione un'importanza maggiore che non alla sua chiamata all'essere aperta verso Dio e ad un aprire il mondo verso il prossimo'. Egli auspicava una Chiesa libera "dai fardelli e dai privilegi materiali e politici" per "dedicarsi meglio e in modo veramente cristiano al mondo intero" ed essere "veramente aperta al mondo". Voglio cogliere queste parole come un testamento spirituale: sia lui ora - conclude monsignor Tisi - ad invocare per noi e per tutta la Chiesa lo Spirito, affinché la sua profezia possa avverarsi".

In tutte le chiese della Diocesi di Trento, i parroci sono invitati a prevedere il suono della campana lunedì 2 gennaio alle ore 9.30. L'Arcivescovo presiederà una S. Messa di suffragio lunedì 2 gennaio alle ore 19.00 in Cattedrale; un'analoga celebrazione avverrà nelle parrocchie nei prossimi giorni feriali. (ANSA).