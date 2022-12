Galateo, 2023 anno di svolta anche per l'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - "Per Fratelli d'Italia è stato certamente l'anno della svolta. Nel 2022 Giorgia Meloni ha dimostrato che l'impossibile è realizzabile, se c'è coerenza, passione e costanza. Fratelli d'Italia è il primo partito, ancora in crescita nei sondaggi dopo le elezioni e anche in provincia di Bolzano è il primo partito italiano. Lo sanno bene gli elettori che per la prima volta dopo tanti anni si vedono guidati da un governo che è la rappresentazione della volontà popolare. Lo sappiamo bene noi di Fratelli d'Italia a cui le persone ricordano in ogni momento la grande responsabilità che abbiamo ora che siamo al governo. Siamo pronti e anche questo è chiaro". Lo afferma il consigliere provinciale Marco Galateo.

"Il 2023 - prosegue la nota - potrà essere anche per l'Alto Adige l'anno della svolta, in parte già palpabile. Dalla campagna mediatica contro Giorgia Meloni del mondo di sinistra e, per la nostra provincia, della Svp, si è passati velocemente, ma non senza sforzi politici importanti, come la visita del ministro Francesco Lollobrigida ad aprire i ponti, ad una più cauta astensione sulla fiducia e sul bilancio, con aperture storiche nel linguaggio del presidente Kompatscher e di altre, tante, voci del mondo che gravita dentro e intorno il partito della stella alpina. Ma non solo, più in generale il mondo tedesco ha superato le paure di una destra che veniva dipinta come un mostro, ma che alla prova del comando si è rivelata (a loro, perché noi lo sapevamo già) di buonsenso e mossa da senso pratico. Pare abbastanza evidente che un'alleanza Svp-Verdi-Pd spaventi il mondo imprenditoriale tedesco altoatesino più di quanto non faccia l'idea di alleanza con il centrodestra di governo che si sta dimostrando amico dell'autonomia.

Preoccupazioni condivisibili". (ANSA).