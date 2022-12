Addetto alle pulizie trova e riconsegna borsa con 500 euro

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - Storia a lieto fine per una giovane bolzanina che alla vigilia di Natale aveva perso la sua borsetta, contenente il portafoglio con tutti i documenti e ben 500 euro in contanti. La ragazza, Melanie, aveva perso distrattamente la borsetta in un negozio di articoli sportivi presso il centro commerciale Twenty, dove si era provata alcuni capi di abbigliamento, e non l'aveva più ritrovata. Passate le festività, ieri, la gradita sorpresa: alla sua porta ha suonato un giovane senegalese, che le ha riportato la borsa con tutto il contenuto. Il ragazzo, di nome Mor, è un addetto alle pulizie del negozio ed aveva rinvenuto poco prima la borsetta, che era finita sotto uno scaffale del negozio, rintracciando poi la proprietaria grazie ai documenti. (ANSA).