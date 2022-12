Cresce il mercato immobiliare in Trentino, a ottobre +3,7%

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - "Ci aspettavamo che, dopo una crescita del 9,9% nel 2021, il 2022 dovesse essere un anno di consolidamento invece abbiamo notato con sorpresa che anche nei mesi scorsi il mercato è cresciuto". Paolo Borzaga, direttore dell'Ufficio provinciale territorio di Trento agenzia delle entrate, ha fatto il punto sull'andamento del mercato immobiliare trentino, in occasione della presentazione della nuova Guida Fimaa 2023.

"Il primo trimestre ha registrato una crescita di oltre il 6% - ha aggiunto - mentre nel secondo abbiamo avuto un +4,81% nel volume della compravendita. Una crescita rallentata nei mesi successivi ma che non si è fermata, tanto che a ottobre, l'ultimo mese per il quale disponiamo dei dati, registriamo un +3,7%".

Severino Rigotti, presentando la Guida Fimaa 2023, ha spiegato che si tratta di "una pubblicazione frutto di un lavoro lungo e intenso, portato avanti con scrupolo, attenzione e molta passione da parte della nostra associazione". (ANSA).