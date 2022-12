Traffico illecito metalli, denunciato pensionato a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 06 DIC - Gli agenti della Polizia ferroviaria di Rovereto hanno rinvenuto 682 chilogrammi di rifiuti ferrosi, tra cui rame, presso l'abitazione di una persona residente in Trentino. L'ispezione, delegata dalla Procura della Repubblica di Rovereto per una possibile un'attività illecita, ha permesso di scoprire nelle pertinenze della casa anche attrezzatura specifica per la pesatura e la lavorazione dei rifiuti ferrosi, che venivano poi conferiti a strutture private autorizzate al riciclo dei metalli mediante fusione. Il sequestro della merce e dell'attrezzatura - informa la Questura di Trento - si colloca nell'ambito dei controlli denominati "Oro rosso", disposti mensilmente dal servizio di Polizia ferroviaria, per contrastare il fenomeno dei furti di rame che, in ambito ferroviario, spesso si traducono in ritardi nella circolazione dei treni e disagi per i viaggiatori. Al termine dell'attività d'indagine, coordinata dall'autorità giudiziaria, è stata denunciata una persona, ufficialmente in pensione, ma che in realtà esercitava abusivamente la professione. (ANSA).