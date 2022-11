Brennero: Salvini, l'Europa ci sia per tutti o per nessuno

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "O l'Europa c'è per tutti o non c'è per nessuno. L'Austria impone delle restrizioni al traffico merci in ingresso dall'Italia. Se l'avessimo fatto noi saremmo sotto sanzione da parte della Commissione europea". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa all'assemblea di Alis, spiegando che lunedì ci sarà una riunione a Bruxelles dei ministri dei Trasporti e si discuterà anche di questo tema.

