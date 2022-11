Alto Adige: Nehammer, Vienna è al fianco dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - Lo sviluppo dell'autonomia altoatesina, nonché le possibili opportunità e rischi legati alla riforma proposta dal ministro per le Regioni, Roberto Calderoli, che prevede l'autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario sono stati al centro dell'incontro a Vienna del presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher con il cancelliere federale austriaco Karl Nehammer.

Inoltre, sono state discusse questioni relative all'attuale crisi energetica e ai relativi rischi per la coesione sociale, a partire dalla questione di una politica economica mirata sino agli alloggi a prezzi accessibili. Anche la situazione politica generale in Austria, Italia ed in Europa è stata oggetto di discussione.

Dopo l'incontro a Vienna, il presidente Kompatscher ha ringraziato il cancelliere per il "caloroso e importante scambio di vedute". Il cancelliere federale, Karl Nehammer, da parte sua ha sottolineato che "il Governo federale austriaco è al fianco dell'Alto Adige, soprattutto quando si tratta di esercitare la nostra funzione di tutela. Il 50/o anniversario del Secondo Statuto di Autonomia, celebrato quest'anno, mette ancora una volta in chiaro i rapporti di buon vicinato. Grazie per l'eccellente conversazione e la fiduciosa collaborazione." "Per l'Alto Adige è fondamentale avere contatti affidabili e la Repubblica Federale d'Austria in particolare svolge un ruolo di primo piano grazie alla sua funzione di tutela dell'Autonomia dell'Alto Adige", ha sottolineato Kompatscher. (ANSA).