Kompatscher incontra a Vienna la sottocommissione per Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - Lo sviluppo dell'Autonomia altoatesina, i possibili effetti della riforma proposta dal ministro delle Regioni, Roberto Calderoli, in merito all'Autonomia differenziata per le Regioni a Statuto ordinario, ma anche altri temi come il traffico di transito sulla direttrice del Brennero o la cooperazione nell'Euregio Tirolo-Alto Adige Trentino sono stati al centro dell'incontro del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, con la Sottocommissione per l'Alto Adige del Consiglio nazionale del Parlamento austriaco.

Dopo l'incontro a Vienna, il presidente Kompatscher ha parlato di uno "scambio molto costruttivo: è un bene per l'Alto Adige che il Parlamento della Repubblica Federale d'Austria si occupi regolarmente delle questioni altoatesine e quindi delle problematiche e degli sviluppi riguardanti la nostra provincia." Nell'aprile 2022 la Sottocommissione per l'Alto Adige, presieduta da Hermann Gahr, ha effettuato una visita in Alto Adige nel corso della quale ha incontrato il governatore e si è informata in merito alle commemorazioni relative ai 30 anni dalla Quietanza liberatoria della vertenza sull'Alto Adige ed ai 50 anni del Secondo Statuto di Autonomia.

I membri della Sottocommissione per l'Alto Adige hanno manifestato il loro interesse in merito alla situazione politica in Italia ed in Alto Adige, in particolare riguardo ai rapporti con il nuovo Governo guidato alla presidente Giorgia Meloni, ed alle possibili strategie per il superamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha inciso negativamente sull'Autonomia dell'Alto Adige. (ANSA).