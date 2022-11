Covid: zero decessi e 251 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 NOV - Sono 251 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Trentino. La maggior parte dei nuovi casi è stata individuata dai test rapidi (1.486 tamponi effettuati ieri, di cui 247 positivi), mentre i molecolari (43 test effettuati ieri) hanno avuto esito positivo in quattro casi. Non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I ricoverati in ospedale sono 42, di cui uno in rianimazione (nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 6 dimissioni).

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.280.691, di cui 429.302 seconde dosi, 343.054 terze e 57.228 quarte dosi. (ANSA).