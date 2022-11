Enel: cresce rete di consulenza in Trentino

(ANSA) - ROVERETO, 16 NOV - A Rovereto è stato inaugurato il nuovo 'Spazio Enel Partner', che offre assistenza a cittadini, imprese, artigiani e commercianti per le forniture di elettricità e gas e nuove opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Situato in centro città, il nuovo Store si inserisce nella rete degli oltre 130 spazi Enel già operativi in tutto il Triveneto.

Al taglio del nastro, in Piazza Rosmini, 17 erano presenti, tra gli altri, l'assessore comunale alle attività economiche Giuseppe Bertolini; al responsabile mercato di Enel Italia Area Nord Est, Marco Frattini e l'imprenditore Luca Renis, titolare della L.D.R. Power Srl. "Ogni nuova attività commerciale che apre, è motivo di soddisfazione per l'amministrazione comunale.

Enel è una realtà che appartiene alla storia della nostra nazione e l'arrivo di questo store in città", ha detto l'assessore Giuseppe Bertolini. "Permetterà ai cittadini di poter avere un panorama più ampio delle offerte disponibili sul mercato. In un mondo digitale - ha proseguito -, dove tutto è disponibile online, avere un punto di riferimento fisico, con persone preparate e capaci di rispondere alle domande dei clienti è ancora fondamentale e può fare davvero la differenza.

Siamo lieti di questa presenza in città e auguriamo il miglior successo ad una iniziativa che permetterà un immediato dialogo all'azienda con tutti gli attori presenti sul territorio".

Come ha dichiarato il responsabile mercato di Enel Italia Area Nord Est, Marco Frattini, "con questo innovativo store puntiamo ad offrire un servizio di prossimità e un punto di dialogo con cittadini, artigiani e imprese, che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti. Questo significa presenza nelle comunità locali e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perché vogliamo essere sempre più vicini al tessuto economico e sociale del territorio, sia nell'attività di assistenza, sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica". (ANSA).