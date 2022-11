Energia: nuovo Spazio Enel Partner a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Ha aperto ufficialmente i battenti a Merano un nuovo 'Spazio Enel Partner', punto di riferimento per cittadini, imprese, artigiani e commercianti della cittadina termale, con l'obiettivo di proporre assistenza per le forniture di elettricità e gas e nuove opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

In Via Wolkenstein erano presenti la responsabile Spazi Enel Partner del Triveneto, Barbara De Bonis e l'imprenditore Luca Renis, titolare della "L.D.R. Power Srl". Sviluppato su un'area di 70 metri quadri, il nuovo store si inserisce nella rete degli oltre 130 spazi Enel già operativi in tutto il Triveneto. "Enel - afferma in un saluto il sindaco Dal Medico - è senza dubbio uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell'energia elettrica e gas. La presenza di più attori del mercato dell'energia che operano in libera concorrenza anche sul territorio comunale meranese rappresenta ovviamente un'opportunità per cittadini e cittadine che, come clienti, hanno maggiori possibilità di scelta e vedono così anche aumentare il proprio potere contrattuale".

Come ha sottolineato Barbara De Bonis, responsabile Spazi Enel Partner del Triveneto, "con questo store puntiamo ad offrire un servizio di prossimità e un punto di dialogo con cittadini, artigiani e imprese, che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell'ambito di un percorso costante di radicamento in un'area importante come quella altoatesina". All'interno del nuovo spazio, i clienti potranno ricevere consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposti da Enel Energia, società del Gruppo Enel leader del mercato libero dell'energia; dei servizi di attivazione e modifica dei contratti, nonché la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; possibilità di comunicare la lettura dei contatori; dimostrare il pagamento delle bollette; domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito; richiedere forniture di cantiere; pagare le fatture e richiedere rimborsi. (ANSA).