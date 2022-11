Caro bollette: sostegno liquidità delle imprese trentine

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Nuovo passo avanti nell'attuazione del pacchetto di interventi, approvato nel settembre scorso dalla giunta provinciale di Trento, per fronteggiare l'emergenza energetica in Trentino. Tra le misure previste - oltre a quelle dirette alle famiglie come l'abbattimento dei costi della bolletta - un'attenzione particolare è rivolta al mondo delle imprese. La giunta , su proposta dell'assessore Achille Spinelli , ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche e Confidi per il contrasto della crisi energetica sul sistema economico (Protocollo Energia), nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Il Protocollo Energia, attraverso l'attivazione di finanziamenti di durata pluriennale assistiti da contributi provinciali, potrà garantire agli operatori economici trentini la liquidità necessaria per fronteggiare l'emergenza del caro energia ma anche a sostenere investimenti destinati all'efficientamento energetico. "La gravità degli effetti negativi provocati dalla crisi energetica in atto - spiega l'assessore Achille Spinelli - rendono necessario un intervento coordinato tra la Provincia e il sistema del credito, che sia in grado di definire delle azioni di sostegno alla liquidità delle imprese trentine". Si tratta di un contributo ad abbattimento degli interessi su nuove linee di finanziamento concesse dalle banche che aderiranno al Protocollo Energia con la Provincia per acquisizione di liquidità. Le risorse provinciali stanziate a copertura dell'intervento ammontano a 10 milioni, 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

"Un sostegno - conclude l'assessore Spinelli - attivato per rispondere alle esigenze di liquidità degli operatori economici trentini chiamati peraltro a rimborsare i finanziamenti Covid.

L'importo stanziato a favore delle imprese consentirà di co-finanziare finanziamenti per oltre 330 milioni di euro".

