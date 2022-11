A22: Fugatti, autostrada sarà primo corridoio green d'Europa

(ANSA) - TRENTO, 09 NOV - "Siamo tutti coesi e compatti con un obiettivo comune: accelerare i tempi per trasformare l'A22 nel primo corridoio green d'Europa". È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Trentino Alto Adige Maurizio Fugatti al termine della riunione al ministero a Roma.

L'obiettivo è chiudere l'iter amministrativo sul project financing dell'A22 e far partire i 7,2 miliardi di investimenti previsti nella proposta progettuale.

"Quello della A22 è uno dei progetti più rilevanti a livello europeo e sarà caratterizzato da una forte impronta ecosostenibile - ha spiegato Fugatti - un esempio di sostenibilità ambientale, grazie anche a investimenti digitali sul tratto autostradale, che guarda a una visione non solo regionale e nazionale, ma anche europea". (ANSA).