Al Merano Winefestival obiettivo puntato sulla sostenibilità

(ANSA) - BOLZANO, 03 NOV - Prende il via domani e fino all'8 novermbre, la 31/a edizione del Merano WineFestival, la rassegna ideata da Helmuth Köcher, palcoscenico delle eccellenze "wine & food" italiane ed internazionali che, quest'anno mette al centro il tema della sostenibilità.

La manifestazione sarà aperta dal summit "Respiro e grido della terra", il 4 e 5 novembre: sei incontri, gruppi di analisi e approfondimento che affrontano il problema dell'acqua, in quanto risorsa primaria e fondamentale per la vita, l'innovazione, la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle filiere enologiche, le certificazioni in viticoltura, nonché alcuni case history come il modello "Abruzzo sostenibile". Il summit che avrà come scopo finale la redazione di un manifesto che verrà consegnato al ministro della politiche agricole alimentari e forestali.

Tra gli appuntamenti da segnalare, l'ormai consolidato "Naturae et Purae" (dal 4 al 7 novembre), convegno ideato da Helmuth Köcher e dal giornalista Angelo Carrillo, quest'anno dedicato al tema "Wine Resilience - Spiriti Estremi - Dalle isole del mediterraneo a quelle dello spirito".

Nei giorni della manifestazione, i prodotti selezionati durante l'anno saranno in scena tra le sale del Kurhaus e la Gourmet Arena, oltre 700 in totale, suddivisi in due sessioni espositive. Nel programma trovano spazio, inoltre, sette "talks", sedici "masterclass", "showcooking", due presentazioni di libri e un "Red Wave", il fuorisalone che anima Merano nelle giornate del festival, per non dimenticare le oltre 330 etichette presenti nella The WineHunter Area. (ANSA).