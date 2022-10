Tennis: Seppi chiude la sua carriera in val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - Andreas Seppi chiuderà la sua carriera al torneo di casa a fine mese. Sarà lo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol il suo ultimo torneo da professionista. "Andreas stamattina mi ha confermato la sua presenza al nostro torneo", informa Ambros Hofer, il direttore del torneo. Il challenger di Ortisei quest'anno si disputerà dal 24 al 30 ottobre e sarà dotato di un montepremi di 45.730 euro.

Il torneo maschile giunge alla sua tredicesima edizione e Seppi è l'unico ad averlo vinto per due volte nel 2013 e nel 2014. Inoltre, ha raggiunto la finale nel 2012 e i quarti nel 2017. In totale al torneo di casa ha un bilancio di 16 vittorie e due sconfitte. Hofer: "Sono convinto che Andreas a livello challenger sia ancora capace di dire la sua. Noi siamo contentissimi che ha deciso di chiudere la sua carriera agonistica al torneo più importante in Alto Adige." (ANSA).