Twenty: il centro commerciale per ora resta in funzione

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Considerate "le disposizioni della legge provinciale territorio e paesaggio proprio per i casi di annullamento di titoli abilitativi", il centro commerciale Twenty di Bolzano, per ora, "potrà rimanere in funzione".

Lo comunica la Provincia di Bolzano dopo un incontro a Palazzo Widmann dei tecnici provinciali e comunali riuniti per esprimere le prime valutazioni in merito alla sentenza del Consiglio di Stato sul centro commerciale "Twenty" di via Galilei a Bolzano.

I funzionari hanno avviato il confronto sul da farsi, riferisce una nota, "si registra già una convergenza in merito alla necessità di procedere tempestivamente alla rimozione dei vizi procedurali denunciati in sentenza".

"Si tratta dell'avvio di un percorso non semplice, con una tempistica stimata in circa sei mesi, che porterà all'individuazione dell'area più idonea attraverso le garanzie di trasparenza e parità di trattamento richieste dalla sentenza", conclude la nota, precisando che "nel frattempo "il Twenty potrà rimanere in funzione". (ANSA).