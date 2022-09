Violenza sessuale nella valle dell'Adige, arrestato un uomo

(ANSA) - TRENTO, 27 SET - I carabinieri di Rovereto hanno individuato e arrestato un cittadino di origine rumena per violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dai militari - informa l'arma - l'uomo avrebbe avvicinato una donna durante una festa in una località a sud della valle dell'Adige, isolandola poi con una scusa.

Le indagini, seguite alla denuncia della vittima, hanno consentito di ricostruire, attraverso la descrizione di quanto avvenuto e l'impiego dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, la dinamica dell'aggressione, favorendo l'identificazione del responsabile. L'uomo è stato individuato presso l'azienda agricola dove era impiegato quale bracciante. A suo carico è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA).