Oktoberfest, vigili del fuoco bolzanini in centrale a Monaco

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - Durante due fine settimana dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera, tre operatori di centrale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano operano presso la centrale operativa integrata del soccorso della città tedesca, garantendo a turno il servizio di interprete.

Alla centrale operativa affluiscono le richieste di soccorso e, se l'operatore di centrale a Monaco riceve una chiamata di soccorso in lingua italiana, la telefonata viene passata all'operatore di Bolzano, il quale sul posto è in grado di porre le domande necessarie ad effettuare l'intervento in modo preciso e rapido. L'Oktoberfest di Monaco in Baviera, che ha luogo nelle ultime settimane di settembre, viene frequentato annualmente da diversi milioni di persone, tra cui molte migliaia di italiani.

