Caro bollette: Kompatscher, studiamo misure di sostegno

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - La giunta provinciale di Bolzano discuterà nel pomeriggio di un pacchetto di misure di sostegno contro il caro-energia per l'autunno e l'inverno. Le proposte saranno poi sottoposte alle parti sociali e, quindi, portate in consiglio provinciale in sede di discussione delle modifiche al bilancio 2022 già in programma. "Saranno misure integrative, aggiuntive rispetto a quelle dello Stato - ha precisato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - potranno limitare i danni, ma non riusciremo certo a risolvere il problema con queste misure".

Il presidente altoatesino, riferendosi alla proposta di istituire un'autorità provinciale dell'energia, ha anche messo in guardia dall'illudere su soluzioni facili al problema.

"Un'autorità provinciale si può anche fare - ha detto Kompatscher - ma non servirebbe a risolvere la crisi che stiamo affrontando. Va bene il populismo, ma illudere le persone, quando non si ha la responsabilità di governo di prendere le decisioni serie, non si dovrebbe fare". (ANSA).