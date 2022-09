Germania: Soeder, 'sosterremo cittadini Alto Adige'

(ANSA) - BERLINO, 26 SET - Dopo il voto italiano, la Csu bavarese vuole occuparsi maggiormente del benessere dei cittadini dell'Alto Adige, perché "là c'è molta, molta preoccupazione dopo la serata di ieri". Lo ha detto oggi Markus Soeder, ministro-presidente della Baviera e leader della Csu, partito sorella della Cdu tedesca. Lo riporta Dpa.

Soeder ha poi detto che "Forza Italia non è il partner che consideriamo giusto" e "non è compito del Ppe e dei partiti borghesi di rendere possibili governi di destra nazionalista e di destra radicale. Non è questa la nostra missione". Soeder ha così criticato l'appoggio dato nelle scorse settimane a Silvio Berlusconi da Manfred Weber, leader del Ppe e vice della stessa Csu. La Csu è alleata di Forza Italia nel Ppe. (ANSA).