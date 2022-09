Bypass Trento: Rfi pubblica bando europeo da 970 milioni

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. La gara - si apprende - ha un valore di circa 970 milioni di euro, di cui 930 milioni finanziati con i fondi del Pnrr.

Il progetto è finalizzato a incentivare la ripartizione modale su ferro del trasporto merci, anche in vista della crescita dei flussi nei prossimi anni con l'attivazione del tunnel ferroviario del Brennero. L'opera, inserita nel corridoio europeo Scandinavo-mediterraneo, è uno dei lotti prioritari del potenziamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza, accesso sud al predetto tunnel del Brennero.

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 13 chilometri, di cui circa 11 in galleria a doppia canna. La nuova infrastruttura avrà origine dalla linea ferroviaria esistente Verona-Brennero, all'altezza di Roncafort, e si ricollegherà a sud in zona Acquaviva. La fase realizzativa sarà accompagnata dall'Osservatorio ambientale istituito da Provincia autonoma e Comune di Trento.

La pubblicazione del bando avviene in seguito alla conclusione dell'iter autorizzativo. Per la realizzazione dell'opera è stata nominata la commissaria straordinaria, Paola Firmi, vice direttrice generale sviluppo e standard di Rfi.

