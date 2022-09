Noi Techpark Bolzano, nuovi spazi imprese innovative e verdi

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - Entro due anni il Noi Techpark di Bolzano si amplierà con due nuovi edifici, con spazi per uffici e laboratori. Entro fine settembre - si legge in una nota - le aziende interessate dovranno fare richiesta per accedere all'"hub" dell'innovazione che attualmente ospita 60 aziende innovative. Le manifestazioni d'interesse saranno valutate entro metà novembre dalla commissione di ammissione.

"In primavera è partita la costruzione di due nuovi moduli di ampliamento, che saranno completati e pronti l'inizio del 2024.

Oltre a nuovi spazi per i laboratori del Centro di sperimentazione Laimburg e alla mensa per la facoltà di Ingegneria di Unibz, è a disposizione un'area di quasi 12.500 metri quadri, pensata in particolare per aziende che lavorano nell'ambito delle tecnologie alimentari e delle tecnologie green", spiega Ulrich Stofner, direttore di Noi Techpark.

