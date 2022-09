Elezioni: Salvini, contro baby gang servizio militare

(ANSA) - TRENTO, 05 SET - "Per contrastare le baby gang diciamo che serve il servizio militare obbligatorio". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Rovereto.

"Vorrei un Paese, con più sicurezza, più figli e più tempo libero per i lavoratori per godersi la vita", ha aggiunto.

In tema di università, Salvini ha proposto di togliere il numero chiuso. "Siamo in emergenza medico, e le università di medicina fanno ancora il test d'ingresso. Almeno il primo anno togliamo il numero chiuso alle università scientifiche, poi andranno avanti i più bravi", ha detto. (ANSA).