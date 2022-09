Covid: in Trentino 252 nuovi casi positivi, 62 i ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 02 SET - Sono 252 i nuovi casi positivi al Covid in Trentino, come riporta il del bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dei nuovi contagiati, 2 sono positivi al molecolare (su 57 test effettuati) e 250 all'antigenico (su 1.395 test effettuati). I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 62, di cui 1 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri a fronte di 13 dimissioni. Nessun decesso. Sono 1.250.282 le vaccinazioni complessive, di cui 428.851 seconde dosi, 340.429 terze e 30.059 quarte dosi. (ANSA).