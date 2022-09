Alto Adige: Commissione dei Sei dà ok a censimento e medici

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - La Commissione dei Sei si è riunita a Bolzano per la sua ultima seduta in vista della sua scadenza con la fine di questa legislatura. Come informa il presidente dell'organo paritetico Stato-Provincia di Bolzano, Roberto Calderoli, sono state approvate undici norme di attuazione, che riguardano tra l'altro l'introduzione del censimento linguistico telematico e la proroga dei termini per i medici per quanto riguarda il patentino di bilinguismo.

Calderoli ha auspicato che provvedimento possa attenuare la carenza di personale nel settore sanitario.

Calderoli è inoltre fiducioso che arriveranno in consiglio dei ministri ancora la prossima settimane due norme, quella sulla composizione della commissione esaminatrice degli avvocati e quella sul registro provinciale delle associazioni di volontariato.

Durante un incontro con il governatore Arno Kompatscher, il presidente della Commissione dei Sei ha invece approfondito la bozza per una proposta condivisa di tutte le Regioni e Province autonome per un percorso condiviso delle modifiche statutarie.

Un'unica legge indicherà i criteri di modifica e i tempi entro le quali lo Stato dovrà pronunciarsi in merito. Kompatscher, che è presidente della sottocommissione della Conferenza Stato-Regioni competente, illustrerà la bozza al presidente Fedriga. In conclusione Calderoli ha ringraziato i membri della commissione paritetica "per il lavoro svolto in assoluta sintonia". (ANSA).