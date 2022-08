Covid: 282 nuovi contagi in Trentino, calano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Nessun decesso e 282 nuovi casi di contagio in Trentino nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Dei nuovi casi, otto sono stati rilevati con i tamponi molecolari (su 174 test effettuati) e 274 con gli antigenici (su 1.470 test). I pazienti ricoverati sono 75, di cui uno in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 13 nuovi ricoveri e 18 dimissioni. I vaccini somministrati sono 1.248.587, di cui 428.819 seconde dosi, 340.173 terze dosi e 28.671 quarte dosi. (ANSA).