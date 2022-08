Covid: in Alto Adige 210 nuovi casi, nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 19 AGO - In Alto Adige cala ancora l'incidenza settimanale di Covid-19 con 285 casi per 100.000 abitanti, ovvero 14 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi decessi da Covid.

I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 92 tamponi Pcr e registrato 3 nuovi casi positivi. Inoltre 207 test antigenici dei 1.406 test eseguiti ieri sono risultati positivi.

Le persone in quarantena attualmente in Alto Adige sono 2.385.

Ieri i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri erano 45, nessun paziente si trovava in terapia intensiva. I dati saranno aggiornati in pomeriggio, così l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).