Pnrr: in Trentino 48 mln per asili e scuole dell'infanzia

(ANSA) - TRENTO, 18 AGO - Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Alla Provincia autonoma di Trento - comunica una nota del Ministero dell'istruzione - sono destinati complessivamente 48.241.647,60 euro per un totale di 29 interventi per scuole dell'infanzia e per asili nido e poli dell'infanzia per l'intera fascia di età 0-6 anni. La pubblicazione delle graduatorie conclude la prima fase dell'azione del Pnrr per gli asili nido e le scuole e i servizi educativi per l'infanzia. (ANSA).