Altri incendi nei pressi di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 05 AGO - Sono tre i nuovi incendi che si sono sviluppati nel pomeriggio dopo le ore 16 nei dintorni di Bolzano. I vigili del fuoco sono intervenuti a Frangarto e nella zona di Cornaiano. Sul posto i vigili del fuoco volontari della zona e il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Per spegnere le fiamme è entrato in azione anche un elicottero. Le colonne di fumo erano visibili anche da Bolzano. Sono in corso indagini da parte di vigili del fuoco, dei forestali e delle forze dell'ordine per capire la causa di questi nuovi incendi.

