Grave al Santa Chiara dopo caduta in ciclabile a Cogolo Peio

(ANSA) - TRENTO, 03 AGO - Un ciclista di 65 anni è stato traportato in gravi condizioni e privo di sensi all'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero dopo una caduta accidentale sulla pista ciclabile tra Cogolo di Peio e Celledizzo, in valle di Sole. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco volontari ed i carabinieri. (ANSA).