Covid: nessun decesso e 117 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 01 AGO - Nelle ultime 24 ore in Trentino si registrano 117 nuovi contagi da Covid-19, di cui 115 rilevati dai test antigenici (637 quelli effettuati ieri) e i restanti due con i tamponi molecolari (su 28 test effettuati). Non vi sono stati nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I pazienti ricoverati sono 82 (-1) di cui due in rianimazione. Ieri ci sono stati altri 6 ricoveri e 7 dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.241.208. (ANSA).