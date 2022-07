Temporali e precipitazioni abbondanti, diversi interventi

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - Forti temporali si sono verificati ieri sera e nella notte in Alto Adige. Localmente i fenomeni sono stati anche molto intensi con precipitazioni abbondanti in poco tempo. In Alta Val Passiria sono caduti 102 litri al metro quadro, fanno sapere i vigili del fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti per una decina di richieste. La maggioranza dei soccorsi è stata per allagamenti in garage, piccoli smottamenti e colate detritiche. (ANSA).