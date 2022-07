Siccità: Rovereto non è in emergenza idrica

(ANSA) - TRENTO, 25 LUG - Per il momento, Rovereto non si trova in una situazione di emergenza idrica, nonostante il grave periodo di siccità e l'inevitabile abbassamento della sorgente dello Spino. Nei giorni scorsi - informa una nota - si è tuttavia deciso di ridurre la portata dell'acqua delle fontane pubbliche, mentre la cittadinanza è invitata a non sprecare e a fare un uso attento dell'acqua pubblica.

"Non c'è emergenza, ma di fronte ad un periodo di prolungata siccità, occorre prestare attenzione: l'acqua è un bene troppo prezioso per essere sprecato e un uso consapevole aiuterà a mantenere più abbondanti le nostre riserve in caso di necessità, con l'auspicio che presto possa arrivare la pioggia e dare sollievo. Continueremo a mantenere monitorata la situazione. Nel frattempo invito tutti i nostri concittadini a prestare attenzione a come si usa l'acqua ed evitare gli sprechi", ha detto il sindaco, Francesco Valduga- La raccomandazione da parte di Novareti è quella di utilizzare l'acqua con responsabilità, evitando comportamenti dannosi: evitare l'uso delle piccole piscine gonfiabili e irrigare i giardini lo stretto necessario nelle ore meno calde della giornata. (ANSA).