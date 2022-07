Caldo: 39 gradi a Bolzano, il giorno più caldo dell'anno

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - Bolzano registra la giornata più calda dell'anno con 39 gradi. E' il valore più alto registrato nel 2022 in Alto Adige. Il record di luglio è invece di 39,5 gradi, il 19 luglio 2007 a Merano, come ricorda il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Domani, con l'arrivo di alcuni temporali, le temperature dovrebbero essere in lieve e temporaneo calo. (ANSA).