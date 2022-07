Mons. Tisi, Maffeis entra in Cei che ha servito con saggezza

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - "È un giorno di grande gioia per tutta la chiesa di Trento e mia personale. Con don Ivan, oltre alle comuni origini nell'amata val Rendena, ci lega, fin dai tempi della scuola media, amicizia e familiarità" ha detto l'arcivescovo di Trento Lauro Tisi, commentando la nomina del nuovo vescovo di Perugia.

"La scelta di papa Francesco - ha proseguito don Lauro - trova in don Ivan un uomo animato da profonda passione per l'annuncio del Vangelo, per le persone e le relazioni, dimensioni vissute sempre con grande generosità. Tornato in Trentino dopo gli anni di impegno romani, don Ivan si è messo a disposizione della nostra chiesa convinto che qui avrebbe continuato ad esercitare il suo ministero. Ma i piani del Signore non sono i nostri. Ora don Ivan entra a far parte di quella conferenza episcopale che ha servito per molti anni con intelligenza, saggezza e creatività, doti che metterà a frutto nel futuro ministero episcopale. È bello che un figlio della nostra chiesa vada ad arricchire la chiesa di Perugia-Città della Pieve in Umbria. Una terra nella quale operò un grande vescovo trentino, il benedettino monsignor Giuseppe Placido Nicolini, vescovo di Assisi per quasi cinquant'anni (1928-1973)".

"Insieme a don Ivan - ha concludo monsignor Tisi - abbiamo concordato che la dimensione affettiva deve lasciare il passo allo spirito ecclesiale. Per questo, siamo entrambi convinti che il luogo ideale della sua ordinazione debba essere la Chiesa di Perugia, che attende di abbracciarlo come nuovo vescovo".

